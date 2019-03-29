羽球》無可取「戴」 戴資穎大馬賽新戰袍曝光

戴資穎嘗試編髮造型拍攝型錄。（VICTOR提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕VICTOR繼去年廣受好評的Crown Collection皇冠系列第一代戴資穎專屬戰袍後，進化版的第二代球衣也於今日正式曝光，世界球后戴資穎將於下週馬來西亞公開賽首次著新戰袍亮相。

場上殺氣十足，場下甜美逗趣，世界球后戴資穎不只在羽壇寫下眾多記錄，鮮明的個性更建立了她獨樹一格的形象。Crown Collection 2019主題「#無可取戴」不只致敬小戴在羽壇霸主地位，也是傳遞戴資穎忠於自我的精神。

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對於戴資穎來說賽服不只是形象的展現，「我對賽服是非常嚴格和講究的，賽服對我來說跟球拍、球鞋一樣重要，版型和材質都會影響我的出拍和動作。」

戴資穎在本次的Crown Collection形象照中，更首度嘗試接髮和編髮，拍攝過程中她不時拿起兩條編髮把玩，「是全新的嘗試，有點嘻哈潮流的感覺，我很喜歡！」Crown Collection第二代賽服將於四月中旬全球同步上市，系列休閒款式則將於五月陸續曝光，小戴也預告屆時將有神秘嘉賓一同入鏡，請大家敬請期待。

球后「皇冠系列」第二彈，取名為無可取戴。（VICTOR提供）

戴資穎新戰袍曝光。（VICTOR提供）

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