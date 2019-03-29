中職》林智勝出賽滿1300場 吐露去年最高薪壓力

中信兄弟林智勝。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟「大師兄」林智勝近況發燙，今晚迎戰富邦悍將繼續先發，擔綱第3棒、守一壘，也是生涯第1300場出賽，成為中職史上第7人；但現在的他已看淡許多事，坦言不再是聯盟最高薪後，心情輕鬆許多。

「聽你們講，我才知道已經1300場了，1300場其實就是老了的意思。」林智勝笑說，對出場數沒想那麼多，也沒那麼在意紀錄或成績了，或是年紀大打不好被減薪，只想盡力去做；今年也設定代打為主，去年有過經驗，不會有太大的心情起伏。

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林智勝指出，越在意紀錄，什麼都做不好，「說真的，紀錄破了又怎樣？史上第一人又怎樣？後面還有更多年輕人可以追上我，一大堆資質比我更好的。」至於開季3戰2轟，他笑稱：「運氣好啦，棒子彈性比較好啦，年紀越大，要打全壘打不是那麼簡單。」

林智勝去年月薪120萬元居全聯盟之冠，今年身價大減，至少砍薪80萬，但他透露：「在你高薪時，大家期待也高，希望你可以做到很多，反而做得不好；現在覺得不是聯盟高薪後，沒那麼大的注目，心情更輕鬆，在球場就好好為球隊努力。」

開季手感火熱，林智勝說，其實就這幾年來看，只要擁有完整春訓，不會落差太大，「前一年是因為去澳洲打到2月多回來，狀況很好，但疲勞之後一下子往下掉，就是因為沒有春訓打底，無法維持這麼久，體力很快下滑，成績掉下來不意外。」

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