日職》宋家豪獲本季首中繼點 萊爾德開轟助羅德逆轉

宋家豪。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職新球季今天正式開打，樂天今天在客場對上羅德，台灣投手宋家豪後援1.1局失1分，獲得中繼點，但羅德靠新洋砲萊爾德（Brandon Laird）的逆轉三分砲，讓宋家豪的首勝沒了，終場樂天以4：5輸球。

樂天洋砲惠勒（Zelous Wheeler）先在第2局敲兩分砲，樂天先發投手岸孝之投到第5局時，疑似因受傷提前退場，總計僅投4.1局被敲2安，分別被羅德加藤翔平、中村獎吾敲陽春砲，失掉2分。

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岸孝之下場後，由宋家豪緊急登坂，先是解決藤岡裕大，接著三振藤原恭大。6局上樂天靠布萊許（Jabari Blash）敲2分打點安打，取得4：2領先。

6局下宋家豪繼續投球，讓加藤翔平敲飛球出局，但被中村獎吾敲安，他讓井上晴哉敲投手前滾地球遭到刺殺。

這時樂天換高梨雄平投球，羅德角中勝也獲得保送，這時樂天再換石橋良太，卻被萊爾德敲逆轉三分砲，讓樂天最後以1分之差輸球。

宋家豪今後援1.1局用了29球，被敲1安、送出1次三振，失掉1分，防禦率為6.75，獲得本季首個中繼點。石橋良太後援0.1局失1分吞敗；羅德勝投由中繼0.1局無失分的酒居知史獲得。

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