日職》廣島先發狂飆11K擊敗巨人 陽岱鋼本季首安出爐

陽岱鋼在第二次上場打擊就敲出安打。（圖片取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天作客廣島主場，廣島先發大瀬良大地主宰巨人打者，主投8局送出11次三振沒有失分，比下巨人王牌菅野智之的7局失1分的優質先發表現，終場廣島以5：0完封巨人，台灣好手陽岱鋼本場比賽第二打席就出現本季首安，單場4打數1安打。

雙方投手前兩局都沒有讓對手越雷池一步，第三局下半，埋伏在八棒的安部友裕敲出一發右外野陽春彈突破僵局，讓廣島以1：0領先，之後雙方雖然都有零星攻勢，不過卻都遭到兩邊的先發投手壓制。

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第八局下半，廣島靠著巨人換投的時機以及失誤，單局打下4分大局，就此奠定勝基。巨人雖然在第九局在陽岱鋼靠著對手失誤上壘後得到反攻機會，但最終吉川尚輝還是在滿壘時無功而返，終場廣島就以5：0擊敗巨人。

陽岱鋼第九局敲出強勁滾地球，並靠著菊池涼介失誤上壘。（圖片取自巨人推特）

這場比賽的關注焦點莫過於重返老東家的丸佳浩，他本場比賽4次上場全部吞下三振，讓廣島球迷嗨到不行，廣島先發大瀬良大地這場比賽也展現鬼神的三振能力，主投8局投124球，送出11次三振，只投出1次保送，沒有失分，拿下精彩的一勝。

大瀬良大地主投8局送出11次三振拿下勝投。（圖片取自推特）

菅野智之主投7局失1分，苦吞敗投。（圖片取自巨人推特）

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