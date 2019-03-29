高球》渡鎷貝爾國小業餘賽 林潔恩越級打怪兩天獵7老鷹封后

台中大墩國小二年級林潔恩在第十屆渡鎷貝爾 全國小學業餘高球錦標賽兩天抓下7隻老鷹，獲中女組個人冠軍，右為林父林政耀。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 107學年度第十屆渡鎷貝爾全國小學業餘高爾夫錦標賽，今在台中興農球場落幕，7歲的台中大墩國小二年級林潔恩，越級挑戰中年級女生組，單日抓下3隻老鷹，兩天153桿，以領先13桿的優勢，輕鬆封后，成為全國小學業餘高爾夫錦標賽史上最年輕的冠軍得主。

林潔恩兩天共抓7隻老鷹，3隻小鳥，但也犯了小選手起落不定的毛病，另有8次雙柏忌，今天第14洞更超出標準桿4桿，去年一年級的她挑戰中女組賽事，造成當時奪冠的四年級選手洪阡瑋極大威脅，最終贏得亞軍；今年第二次衝擊中女組，表現更成熟穩健，技壓群芳，成了史上年紀最小的分組冠軍。

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林潔恩來自單親家庭，就在母親罹癌過逝那年，父親為了走出傷痛，帶她打球，當時只有2歲9個月。她的父親林政耀表示，林潔恩去年10月開始打月賽，每次都獲中區月賽D組冠軍，今年1月還一度北上挑戰北區月賽，拿到第三。

中華高協選訓委員會主任委員邱鳳玉（中）， 與107學年度第十屆Duma Bear全國小學業餘高球錦標賽優勝合影。（高協提供）

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