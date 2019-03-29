中職》羅力預定4/11復出登板 吳世豪週日先發

悍將洋投羅力。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕富邦悍將洋投羅力因腹肌拉傷，未能趕上開季，但他努力調整拚復出，昨天在二軍登板後，今天已跟隨一軍，希望能在4月11日回歸先發。

羅力昨對中信兄弟二軍先發3局用62球，被敲4安、失3分（1責失），另有3次三振、2次保送。

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「羅力現在已經隨隊，傷勢看起來好很多了。」悍將總教練陳連宏表示，目前預定羅力4月11日在主場新莊球場迎戰中信兄弟，希望調整來得及。

「金控大戰」3連戰今起登場，悍將明天派出洋投索沙先發，出戰兄弟艾迪頓，後天則由年僅20歲的吳世豪掛帥。

在今晚之前，悍將開季2場比賽合計吞21K，總共只得2分，打擊狀況低迷，也收下2連敗，本季首勝還沒到手。陳連宏指出，首場對上統一獅左投江辰晏，投得非常好，昨天首度碰上獅隊新洋投奧斯丁，也比較陌生，「我們攻擊揮到的壞球比較多，大家可能太想要打好，表現沒那麼好。」

悍將投手吳世豪。（記者廖耀東攝）

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