札幌直擊》王柏融開幕戰無安打 火腿監督：不用擔心

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕王柏融在火腿開幕戰4打數無安打，還被三振1次，監督栗山英樹卻要大家不用擔心，因為王柏融是很棒的選手，一定會打出好成績。

栗山指出，他很相信王柏融的打擊實力，知道王柏融是很認真的選手，也背負很多人的期望，大家都期待王柏融有好成績，「不用擔心，他是很棒的選手，請等待他打好的時候。」

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栗山表示，王柏融這場是打不好，他卻不覺得會怎麼樣，因為王柏融是很有對應能力的選手，知道王柏融很想為球隊建功，他很喜歡王柏融那種全力以赴的感覺。

栗山認為，今天不只有王柏融，所有選手都想為球隊建功，那種感覺很好，就像他在開季前所說，王柏融就是打第3、4、5棒，明天會參考對方投手的對戰成績去調整棒次。

北海道日本火腿鬥士隊監督栗山英樹。（特派記者陳志曲攝）

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）

王柏融最後一個打席遭三振。（特派記者陳志曲攝）

王柏融最後一個打席遭三振。（特派記者陳志曲攝）

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