札幌直擊》王柏融自認狀況普通 感謝球迷支持

王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕在火腿開幕戰4打數無安打還吞1Ｋ，王柏融自認打擊狀況只算普通，但這只是第1場比賽，球季還很長，要多吸收一點經驗。

王柏融前3次打擊都打成滾地球，第4次揮空被三振，他指出，打擊狀況就普通，但這只是第1場比賽，球季還很長，一切才剛開始，「這3場我就當成享受比賽。」

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2局下首次打擊前，王柏融在場邊深呼吸好幾口氣，他表示，當下一定會有期待，也有些緊張，因為是不同的環境，需要一段時間去適應，要多吸收一點經驗。

王柏融前3次打擊都是該局首名打者，他認為跟平常一樣，沒有什麼特別，至於第9局上去打擊前，教練有跟他交代幾句，「就要我大膽攻擊，打不好也沒關係。」

王柏融也提到，有感覺到場邊許多球迷為他加油，有台灣球迷來看他比賽，讓他蠻開心的，不管是台灣或日本的球迷，只要支持火腿、支持他，他都感謝。

王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）

王柏融上場守備。（特派記者陳志曲攝）

王柏融最後一個打席遭三振。（特派記者陳志曲攝）

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