中職》機會留給不自棄的人 知念廣彌首勝獻老婆

統一獅日籍洋投知念廣彌拿到中職首勝。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕楊家維常對知念廣彌說:「殘念!」，取其「諧音梗」開玩笑，昨天楊家維讓知念不殘念，第7局轟逆轉3分彈，最終統一獅以5:4氣走Lamigo桃猿，這一轟幫助知念拿下來台首勝，賽後知念手握首勝球感動地說:「這是我棒球人生最有意義的球，要帶回日本珍藏。」

知念6局上登板中繼，投1.2局被敲2安，另投2K、無失分，最快球速144公里，拿下去年加盟獅隊以來首勝。

請繼續往下閱讀...

29歲左投知念沒有日職經驗，只打過日本獨立聯盟，去年春訓來台通過獅隊測試，一整季僅先發1場投4.2局失7分吞敗，今年開幕戰對桃猿也挨打，所幸昨役回穩，首嚐甜美勝果。

「很開心，壓力釋放了。」知念說，去年沒表現好，這場拿到勝投，這過程老婆一直鼓勵著他，很感謝她，「今晚要和老婆好好慶祝這一勝。」

知念不放棄追夢的故事激勵人心，他表示，想要成為職棒球員的身分並活躍著，這股信念一直支撐著他，雖然拿到首勝，但隔天開始仍要想著怎麼面對比賽，必須繼續努力。

統一獅日籍洋投知念廣彌拿到中職首勝，賽後他感謝妻子。（記者黃志源攝）

統一獅日籍洋投知念廣彌拿到中職首勝。（記者黃志源攝）

統一獅日籍洋投知念廣彌拿到中職首勝，賽後他感謝妻子。（記者黃志源攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/