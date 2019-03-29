SBL》富邦末節奇兵戰術奏效 逆轉台啤搶下龍頭寶座

SBL例行賽富邦勇士與台啤之戰，富邦勇士（見圖）張伯維投進2顆關鍵三分球。（記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦與台啤今天進行龍頭之爭，富邦在最後一節打出19：9成功逆轉台啤，以22勝12敗搶下龍頭寶座。

第三節打完，富邦還以57：64落後台啤7分，但最後一節富邦張伯維從板凳出發貢獻2記三分彈，板凳合計在這節拿下13分，反到是台啤這節只拿到9分，三分球7投1中成為落敗主因。

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勇士米歇爾進帳全隊最高19分，張伯維也挹注本土最高12分，但主力蔡文誠和張宗憲及洪志善三名主將，合計只貢獻9分，成為戰況膠著的主因。許晉哲表示，「因為已經確定前2名，所以調度較靈活；下半場換上張伯維和賴廷恩上場，成功打亂台啤的節奏。」

SBL例行賽富邦勇士與台啤之戰，富邦勇士洋將米歇爾（右）禁區起身單手投籃。（記者廖振輝攝）

台啤上、下半場判若兩隊，總教練周俊三認為，年輕球員遇到亂流時，經驗不足，下半場8次失誤，有5次集中在第四節，成為吞敗的主因。

SBL例行賽富邦勇士與台啤之戰，富邦勇士洋將賈西亞（左）與台啤洋將塞瑟夫（中）蔣淯安（左）、周伯勳（右）爭搶籃板球。（記者廖振輝攝）

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