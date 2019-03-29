卡達公開賽》林昀儒／鄭怡靜遭日本冠軍組合逆轉 爭冠夢碎

林昀儒（左）、鄭怡靜（右）。（取自國際桌總官網資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕上週奪下阿曼公開賽冠軍的林昀儒和鄭怡靜，今天在卡達公開賽混雙四強戰，錯失局數2:0領先，以2:3遭兩屆日本全國冠軍組合森園政崇／伊藤美誠逆轉，以季軍作收，連勝場次也停留在6場。

林昀儒／鄭怡靜前兩局在幸運之神眷顧下，以11:9、11:9連下兩局，但曾獲2017年亞錦賽亞軍的園政崇／伊藤美誠，隨即回穩，以11:9、11:6連趕兩局。

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決勝局，林鄭配在10:9聽牌時錯失兩個賽末點，最終以14:16遭逆轉，無緣爭冠。

另一場混雙四強賽，中國的「昕雯聯播」許昕／劉詩雯以直落三解決香港組合何鈞傑／李皓晴。

女雙方面，國泰組合陳思羽／鄭先知，在8強戰先盛後衰，以1:3（11:8、5:11、7:11、7:11）遭到世界排名第一的日本組合早田希娜／伊藤美誠逆轉，無緣晉級。

早田希娜／伊藤美誠去年席捲澳洲、德國、奧地利公開賽及年終總決賽4座冠軍，實力非凡。但陳思羽／鄭先知並非毫無勝算，她們在第二局以4:0強勢開局，第三局開局也取得6:1大幅領先，但都無力拿下。

女單方面，首輪爆冷擊敗台灣一姐鄭怡靜的鄭先知，16強戰面對世界排名44的中國新秀王藝迪，以0:4落敗，未能再創驚奇。

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