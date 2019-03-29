中職》李振昌遭強襲球直擊右手拇指 幸未傷及骨頭

中信兄弟終結者李振昌手被球擊中，換下場休息。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟今晚以6：5擊敗富邦悍將，贏得2連勝，卻傷了「守護神」李振昌，李振昌9局上關門遭林益全強襲球擊中右手大拇指，賽後立刻送醫檢查，幸未傷及骨頭。

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李振昌在9局上兄弟領先3分時登板，一上場就先被高國麟擊出陽春全壘打，1出局後又連挨3安、失1分，包括林益全的強襲安打，直擊李振昌右手大拇指，當場傷退；教練團立刻換上鄭凱文，抓下最後2個出局數，以6：5守下勝利。

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李振昌賽後直接到醫院檢查，兄弟總教練伯納說：「防護員初步評估是沒傷到骨頭，沒有骨折，希望傷勢不嚴重。」李振昌表示指甲沒斷裂，但要先檢查才知狀況；洋投萊福力則特地向等候的媒體說：「C.C. Lee OK！」

伯納表示，目前還不知道李振昌需要休息多久，要先看檢查結果，明天應該會比較明朗，希望不會休太久，「現在正在聯絡二軍，看要調哪個牛棚投手上來，但牛棚角色安排未定。」

中信兄弟終結者李振昌手被球擊中，換下場休息。（記者廖耀東攝）

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