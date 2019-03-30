中職》意外的單場MVP 楊志龍首次殊榮獻給父親

中信兄弟先發投手楊志龍。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕生涯首度搶進開季先發輪值，楊志龍本季初登板就有好開始，昨晚對富邦悍將以6局失2分的優質先發，抱回今年首勝，生涯首座單場MVP也到手，他把這座MVP獻給父親。

中信兄弟總教練伯納對楊志龍期望很高，楊志龍也沒讓他失望，首戰就展現自信，先發6局被敲6安，只因6局上失投挨范國宸2分砲而掉分。

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楊志龍透露，其實此役變化球狀況沒有很好，幾乎都用直球跟打者對決，但賽前就對自己很有信心，也努力吃局數，盡先發投手的責任，「我知道狀況還不錯，就照節奏去投球，希望能繼續維持。」

不過，楊志龍壓根沒想到能獲選單場MVP，賽後直衝休息室，被隊友喊了很久才趕回場中享受榮耀。他笑說：「滿驚訝的，第一次拿MVP感覺很特別，想獻給我爸，感謝他栽培我到現在。」

楊志龍靠春訓好表現爭取到開季先發，代表付出有代價，他說：「春訓很辛苦，補強去年不足，練起來當做儲備能量，來應付今年賽季。」伯納也讚賞他表現非常好，「志龍過去兩年累積不錯的經驗，現在是更成熟的投手，跟打者對決不閃躲。」

悍將單場擊出2發全壘打，范國宸2分彈正好是洲際球場第500轟里程碑，高國麟9局上也對兄弟「守護神」李振昌揮出陽春砲，但都成了空響，悍將苦吞3連敗。

中信兄弟先發投手楊志龍。（記者廖耀東攝）

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