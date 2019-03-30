卡達公開賽》二度撂倒前世界球王 林昀儒勇闖男單8強

林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）





〔記者許明禮／台北報導〕17歲合庫小將林昀儒今天凌晨在卡達公開賽男單16強戰，以4:2力退前世界球王德國名將奧恰洛夫，闖進8強，締造個人在世界桌球巡迴賽白金站系列最佳戰績。

去年瑞典公開賽，林昀儒在16強戰以1:4不敵當時世界排名第5的奧恰洛夫，但在隔週的奧地利公開賽，他立刻以4:2還以顏色，也是他生涯首度擊敗世界前十的球員。

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這回兩人再度交手，林昀儒世界排名已上升至26名，曾獲倫敦奧運銅牌的奧恰洛夫也滑落至第14，但結局相同，小林再度以11:4、6:11、13:11、12:10、9:11、11:7獲勝，寫下對戰二連勝。

林昀儒表示:「這次發球的變化一樣有進步，後面對方適應我的發球時，我的相持球今天表現的不錯，當然我今天的幸運球也比較多。」

林昀儒從上週阿曼公開賽開始，到本週卡達公開賽，已締造單打11連勝佳績，氣勢銳不可當，但他卻說:「我有感覺到現在對手都有研究我，已經一場比一場難打了，自己的實力要再更上一層樓才行。」

林昀儒今天下午5點半將在8強戰遭遇世界排名第3的林高遠，兩人在2017年日本、奧地利公開賽兩度交手，小林都吞下敗仗，今天將尋求對戰首勝。

世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和在16強戰以直落四解決中國梁靖崑，8強將對決上週在阿曼公開賽冠軍戰敗給林昀儒的瑞典好手法爾克。

另外兩場8強戰由里約奧運金牌馬龍迎戰日本名將水谷隼﹔世界排名第二的許昕則對決德國好手法蘭吉斯卡。

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