MLB》牛棚大將要開TJ 釀酒人簽金布瑞機會大增

克納貝爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人牛棚要角克納貝爾（Corey Knebel）今年春訓因手肘不適高掛免戰牌，今天決定要動Tommy John手術，2019年賽季確定報銷。

克納貝爾透露，從2014年開始，右手肘時常會出現痠痛，已經帶傷拚戰5年，今年春訓情況變得更糟了，克納貝爾確定下星期四接受Tommy John手術，解決這困擾他已久的傷勢。

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克納貝爾曾在2017年首度入選明星賽，該年出賽76場，勇奪39次救援成功、飆126K和防禦率1.78都寫下生涯新高，去年則是拿下16次救援成功，防禦率達3.58。

目前由黑德（Josh Hader）擔任終結者，而牛棚要角傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）也因傷缺陣開，預計還要休養近2周的時間。去年釀酒人去年打出優異戰績，3人所組成的鐵牛棚也是關鍵之一。

日前傳出釀酒人曾接觸待業已久的前紅襪冠軍終結者金布瑞（Craig Kimbrel），目前牛棚戰力告急，簽下金布瑞的機會大增。

金布瑞。（資料照，法新社）





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