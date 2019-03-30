MLB》復出首秀對戰老東家 達比修點名對決中心打者

達比修有明天將先發對戰老東家。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年因傷整季只出賽8場的小熊日籍強投達比修有，明天將再度登上睽違10個月的大聯盟投手丘，先發對戰老東家遊騎兵。達比修有很期待與前東家對決，盼能投出好成績。

達比修有去年和球隊簽下6年1.26億美元的大約，但受到右手肘傷勢影響，整季只出賽8場，留下1勝3敗防禦率4.95的成績。今年尋求強勢復出，雖然熱身賽時手指起水泡，但達比修有表示，現在已經完全癒合，明天應該可以投100球。

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32歲的達比修大聯盟生涯從遊騎兵發跡，效力長達5年，他很高興本季首場先發就回到前東家主場，這裡對他而言意義重大，他也很期待與老隊友對決，一一點名中心打者，「想跟安祖斯（Elvis Andrus）、歐多（Rougned Odor）、馬札拉（Nomar Mazara）和蓋洛（Joey Gallo）對決。」

達比修有本季傷癒復出，總教練梅登（Joe Maddon）希望子弟兵新球季能保持健康，而總管小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）認為，真正的考驗現在才要開始，接下來的7個月就看他如何表現。

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