NBA》湖人送走潛力中鋒 成衛斯特茶餘飯後笑話

小將祖巴克（右）季中遭湖人打包送去快艇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季確定無緣季後賽的湖人又遭嘲諷，曾任湖人球員、教練、管理層的衛斯特（Jerry West）不敢相信湖人送走潛力中鋒祖巴克（Ivica Zubac），還成為茶餘飯後的話題。

《ESPN》記者Dave McMenamin撰文「湖人如何浪費詹姆斯的第一年」中指出，知情人士透露，現任快艇顧問衛斯特有次與過去在湖人共事過的老朋友們聚餐，他說不敢相信湖人主動將祖巴克放進交易包裹中，且快艇從未要求想要祖巴克，餐桌上的大家都笑翻了。

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今年初湖人與鵜鶘重啟A.戴維斯（Anthony Davis）的交易案談判失敗，在交易大限截止前將前鋒畢斯利（Michael Beasley）與祖巴克換到快艇，獲得前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala）。二年級的祖巴克本季場均8.7分、6籃板，之後湖人也出現內線短缺問題。

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