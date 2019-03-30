日職》超狂養成！ 昔三軍投手飆日投史上第2快（影音）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀王牌千賀滉大昨擔綱開幕戰先發，一開賽就連飆2記161公里速球，成為日職史上第10人飆破160公里投手、球速和由規並列日投第2快，僅次於大谷翔平。回顧千賀的棒球生涯，若沒有育成制度，日本可能就沒有這位160公里投手。

進職業前的千賀就讀愛知縣蒲郡高校，那時的他只是個無名的高中投手，最快球速僅144公里，時常受傷，沒有任何甲子園經驗，一般而言不太可能吸引職業球團目光，但一名體育用品店老闆了解千賀的潛能，聯絡軟銀球探小川一夫，開啟千賀職棒夢的一絲曙光。

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「那是選秀會在即的某一天，名古屋西正體育用品店老闆西川正二打給我，『蒲郡有個叫做千賀的潛力股，要來看看嗎？』」小川回憶道，球探取材回來的影片，球速雖然只有143公里，但肩關節的柔軟度讓他印象深刻，「我問學校有其他球團來看嗎？他們說沒有，所以我決定在育成選秀中選他。」

千賀在2010年育成選秀以第四指名被選進軟銀，沒有簽約金，年薪僅270萬日幣（約75萬台幣），且3年期間沒有成為支配下選手的話，就會自動變成自由契約，相當不穩定。

「我高中都在受傷沒有辦法滿足地投球，如果進入大學又受傷的話，鐵定沒辦法打職業對吧。所以我想拚1%的可能，就算是育成，只要能進職業，就有上一軍的可能。」千賀說。

千賀滉大。（資料照，美聯社）





千賀職業首年主要都在三軍度過。軟銀是在2011年導入三軍制度，當時努力推動的球團董事小林至說，「在二軍制度下，只要有60個人就很足夠了，就算出現傷兵也能過得去，但這個制度會造成選秀順位後段的選手幾乎沒有舞台。如果有三軍，很多選手都能獲得機會，自然就能挖掘出不少有潛力能轉為支配下的育成球員。」

在時任三軍投手教練倉野信次調教下，千賀第一年球速就從144公里提升至152公里，2012年升格為支配下球員，一路成長。當他在2017年經典賽狂飆155公里，吸引老美關注時，恩師倉野就曾說過千賀潛能僅開發6、7成，尚未達到完全體。

今年千賀扛下開幕戰先發，成為日職史上育成第一人，昨對西武先發6局飆6K，僅被敲3支安打，無失分，最快球速不僅再攀升至161公里，開幕戰直球平均球速155.3公里更冠居聯盟。受惠於完整的育成和養成，千賀還在持續進化中。

開幕戦ストレート平均球速（km/h）

千賀滉大（H）155.3

甲斐野央（H）153.2

ドリス（T）153.0

マーティン（L）151.5

モイネロ（H）150.8

森原（E）150.4

増田（L）149.1

ジョンソン（T）148.6

今永（DB）147.9 — DELTAGRAPHS （@Deltagraphs） 2019年3月29日

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