日職》火腿驚天轟寫罕見紀錄 大王見證歷史一刻

王柏融日職處女秀4打數無安打。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職開幕戰昨天開打，日本火腿靠著主砲中田翔在延長賽10局下的再見滿貫砲，戲劇性地以7：3逆轉歐力士，拿下開季首勝，這一發全壘打寫下開幕戰頭一遭，「台灣大王」王柏融也見證到歷史性的一刻。

《日刊體育》指出，中田翔成為日職史上第三位敲出再見滿貫砲的球員，同時也是首位打者於開幕戰延長賽中敲出再見滿貫砲，寫下日職難得一見的紀錄。

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昨役前4次打擊沒建樹的中田翔在10局下一棒結束比賽，讓下一棒「台灣大王」王柏融無緣當英雄，而大王處女秀表現不佳，4打數無安打，還吞下1次三振，今天續拚日職生涯首安。

中田翔敲出開幕戰延長賽史上第一支再見滿貫砲。（資料照，取自火腿官方推特）

北海道日本火腿鬥士隊中田翔敲出再見全壘打，回本壘與隊友開心慶祝，王柏融（左三）在一旁略顯羞澀。（資料照，記者陳志曲攝）

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