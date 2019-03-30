網球》詹家姊妹搶十不敵大滿貫冠軍 邁阿密女雙4強止步

詹詠然（右起）與詹皓晴在女雙4強止步。（資料照，詹詠然提供）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站的美國邁阿密網賽，詹詠然／詹皓晴歷經「超級搶十」纏鬥，7：6（8：6）、5：7、5：10惜敗給今年初澳網女雙冠軍的中國張帥／澳洲史托瑟（Samantha Stosur），詹家姊妹女雙4強止步，仍締造在此合拍的最佳戰績。

先前印地安泉4強止步的大小詹，「美國陽光雙賽」第2站仍排第8種子，雖然大詹日前重感冒咳嗽不停，初登場抱病與小詹驚險逆轉勝羅馬尼亞組合之後，又接連強壓「俄荷聯軍」、「瑞俄人馬」，「中澳組合」，這也是大詹繼2007、10、17年後，生涯第4度躋身邁阿密準決賽，但未能突破障礙更上層樓。

請繼續往下閱讀...

開賽雙方人馬上演「互破大戰」，詹家姊妹第10局躲掉盤末點，搶7時又從3：6後來居上，戲劇性連下5分先馳得盤。次盤大小詹錯失第2局先破機會，5：5僵持又遭關鍵破發，終讓對手扳回一城。戰線拉進決勝搶10，雙詹4：4時連丟4分，力挽狂瀾不成無緣決賽門票，總計激戰1小時55分鐘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/