NBA》昔日聯盟高砲塔 路易斯自認單季能投500發

路易斯談到亞洲球員潛力。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕聯盟退役名將、昔日「高砲塔」路易斯，近日造訪台灣，今天他接受台灣平面媒體專訪，談到聯盟「小球」打法，若是他現在仍在NBA打球，他發下豪語，自己單季應該可以投進500個三分球沒問題。

身高208公分的路易斯早期在超音速隊與「雷槍」艾倫同隊，兩人都是球隊主要射手，但身高將近7呎的他算是當時稀少的長人射手，他表示，當時超音速隊打法就是射手搭配一名中鋒，以小球戰術為主，若超音速仍存在，相信打進季後賽沒問題。

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根據資料，路易斯生涯單季三分球最高出手次數為2008-09球季的554次，命中220個，相當驚人，甚至超越當季兩分球出手的535次。

路易斯表示，現在聯盟打法改變，空間拉得很開，射程越來越遠，本來可以上籃的球，可能改成直接投三分，如果自己現在還在聯盟，單季500個三分球應該會是他的目標；目前聯盟紀錄是柯瑞的402個。

生涯共投進1787個三分球的路易斯排在聯盟歷年三分榜第16名，第一名是艾倫的2973個。

路易斯接受平面媒體專訪。（記者卓佳萍攝）

路易斯訪台，接受平面媒體專訪。（記者卓佳萍攝）

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