NBA》裁判關鍵吹判決定戰局 灰狼延長賽1分險勝勇士

湯斯（右）延長加賽兩罰一中，助隊險勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭勇士今作客明尼蘇達，主控柯瑞（Stephen Curry）下起三分雨，命中11記三分彈狂飆37分，助隊與灰狼戰到延長賽，不過杜蘭特（Kevin Durant）最後0.5秒的防守被裁判吹判犯規，送湯斯（Karl-Anthony Towns）上罰球線，終場以130：131一分之差吞敗。

上半場結束勇士握有14分領先，第三節更一度將分差拉開至近20分，灰狼卻吹起反攻號角，靠著薩里奇（Dario Saric）三分打啟動一波10：1攻勢，加上K.湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特及卡森斯（DeMarcus Cousins）接連失誤，灰狼單節轟32分扳平戰局，雙方86分平手進入第四節。

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第四節打得更激烈，勇士開啟外線攻勢，伊古達拉（Andre Iguodala）、K.湯普森、杜蘭特都命中三分球，尤其柯瑞最後49秒專換快攻後飆進三分彈，將落後縮小至1分差，隨後D.格林（Draymond Green）兩罰一中，將比賽帶進延長賽。

柯瑞狂飆11記三分球。（USA TODAY Sports）

延長賽灰狼在托利佛（Anthony Tolliver）、貝利斯（Jerryd Bayless）及奧柯吉（Josh Okogie）接連投進三分彈後拿下9分領先，柯瑞再度挺身而出，飆兩顆三分球力挽狂瀾，加上格林補籃命中，勇士最後0.8秒追平比數，最後0.5秒灰狼發球，杜蘭特防守湯斯被吹犯規，引發勇士球員不滿，柯瑞更一度想要走回休息室，湯斯最後兩罰一中，助灰狼以1分之差獲勝。

此役兩隊都有精彩表現，灰狼有8人得分上雙，展現團隊籃球，由A.威金斯（Andrew Wiggins）攻下全隊最高24分、9籃板，奧柯吉也有21，湯斯則是繳15分、13籃板、7助攻雙十表現。

勇士方面，柯瑞飆11記三分彈轟下37分、5助攻、2抄截，杜蘭特拿23分、12籃板、7助攻，K.湯普森也有20分、5助攻。

杜蘭特。（USA TODAY Sports）

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