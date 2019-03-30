日職Live》陽岱鋼敲安又得分 巨人2：1領先廣島（影音）

第四局

連5打席吞K的丸佳浩該局選到四壞球保送，陽岱鋼在2人出局時敲出右外野安打，連兩戰敲安，巨人2人出局後攻占一二壘。

葛雷諾適時擊出左外野二壘安打，將丸佳浩和陽岱鋼送回來得分，一舉打回球隊本季的第1分和第2分，巨人以2：0領先廣島。

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ゲレーロの先制2点タイムリー

2019年巨人 13イニング目にして初得点 pic.twitter.com/rPrGL3RlAH — チカネス@三度凍結 （@r2356102693g2） 2019年3月30日

陽岱鋼連兩戰敲安。（取自讀賣巨人推特）

葛雷諾敲出帶有2分打點的左外野二壘安打（取自讀賣巨人推特）

鈴木誠也4局下敲出陽春砲，本季首轟出爐，追到只落後1分。

第三局

投手永格曼在1人出局後敲出安打，床田寬樹讓下一棒吉川尚輝擊出雙殺打，兩隊仍未突破僵局。

廣島先發投手永格曼。（取自讀賣巨人推特）

巨人捕手炭谷銀仁朗。（取自讀賣巨人推特）

第二局

床田寬樹投出三上三下，並三振掉了陽岱鋼。

廣島捕手會澤翼雖在1人出局後敲安，但下一棒安部友裕敲出雙殺打，兩隊仍是0：0平手。

第一局

巨人開路先鋒吉川尚輝率先敲安，但下一棒坂本勇人卻擊出雙殺打，攻勢瞬間瓦解，廣島先發投手床田寬樹K掉丸佳浩結束首局，丸佳浩連5打席吞下三振。

田中廣輔靠著四壞球保送上壘，吉川尚輝在1人出局時發生守備失誤，讓廣島攻占一三壘，所幸永格曼先三振掉鈴木城也，隨後再讓松山龍平擊出內野滾地球出局，雙方首局都未能先馳得點。

賽前報導

陽岱鋼昨天開幕戰面對廣島就敲出本季首安，今天繼續力扛巨人先發第5棒右外野手，將對決廣島24歲左投床田寬樹，巨人軍則推出新洋投永格曼（Taylor Jungmann）先發，尋求本季首勝。

今年重金加盟的丸佳浩，昨天首度面對老東家，轉隊首戰4打數全被三振，今天表現是否能夠反彈，值得關注。

巨人先發打線

1（二） 吉川尚輝

2（遊） 坂本勇人

3（中） 丸佳浩

4（一） 岡本和真

5（右） 陽岱鋼

6（左） 葛雷諾

7（三） 中島宏之

8（捕） 炭古銀仁朗

9（投） 永格曼

廣島先發打線

1（遊） 田中廣輔

2（二） 菊池涼介

3（左） 西川龍馬

4（右） 鈴木誠也

5（一） 松山竜平

6（中） 野間峻祥

7（捕） 會澤翼

8（三） 安部友裕

9（投） 床田寬樹

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