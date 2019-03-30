日職Live》火腿2分砲追平歐力士 王柏融打席逐球看這裡

2019/03/30 14:37

王柏融首打席擊出滾地球出局。（記者陳志曲攝）

第三局

3局下，火腿近藤健介保送上壘，前役轟再見滿貫的隊長中田翔一棒轟出追平2分砲，可惜王柏融二度上場打擊並未延續攻勢，再擊出二壘方向滾地球出局。歐力士2：2火腿。

大王第2打席逐球總覽：

1 滑球 119KM 界外 1好0壞
2 曲球 108KM 界外 2好0壞
3 指叉 124KM 壞球 2好1壞
4 曲球 110KM 界外 2好1壞
5 曲球 109KM 壞球 2好2壞
6 直球 135KM 壞球 2好3壞
7 滑球 119KM 擊成滾球

第二局

2局下，火腿王柏融首度上場打擊，擊出二壘滾地球出局，首安還要再等等。

大王首打席逐球總覽：

1 曲球 108KM 沒揮棒 1好0壞
2 指叉 123KM 沒揮棒 2好0壞
3 指叉 126KM 界外 2好0壞
4 指叉 124KM 壞球 2好1壞
5 直球 138KM 擊成滾地

2局上，歐力士小田裕也敲出左外野全壘打，歐力士2：0火腿。

王柏融首打席擊出滾地球出局。（記者陳志曲攝）

第一局

1局上，歐力士西浦颯大選到保送、外帶盜壘攻占二壘，洋砲梅內塞斯擊出適時安打送回第1分。歐力士1：0火腿。

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今在札幌巨蛋續戰歐力士，「台灣大王」王柏融再扛中心棒次，擔任5棒左外野手。前役4打數落空的大王，今將對上歐力士右投東明大貴，盼能敲出日職生涯首支安打。

火腿先發陣容

1.淺間大基 三壘
2.西川遙輝 中外野
3.近藤健介 指定打擊
4.中田翔 一壘手
5.王柏融 左外野
6.大田泰示 右外野
7.石井一成 二壘手
8.鶴岡慎也 捕手
9.中島卓也 游擊手
先發投手：金子弌大

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