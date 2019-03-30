MLB》開季前兩戰就轟三響砲 高德史密特史上第一人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今天續戰釀酒人，當家重砲高德史密特（Paul Goldschmidt）首戰吞下3K，但此役馬上反擊，單場敲出三響砲，灌進5分打點，助隊終場以9：5贏球，他也成為大聯盟史上第一位在開季前兩戰完成三響砲的球員。

高德史密特單場敲出三響砲。（美聯社）

紅雀首局就灌進3分，包括高德史密特的2分砲，釀酒人主砲布朗在3局下回敬3分砲追平戰局。

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紅雀4局下靠著德容（Paul DeJong）的適時安打超前比數，但下個半局很快就被葛朗多（Yasmani Grandal）的高飛犧牲打追平雙方前5局以4：4平手，兩隊先發投手也都未投滿5局，紅雀先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）主投4.1局挨7安失4分，另有4次三振和1次保送，釀酒人佩洛塔（Freddy Peralta）則是僅投3局失4分就退場，保送和三振各3。

高德史密特在6局敲出陽春砲打破僵局，7局再補上一支2分砲，上演單場三響砲的煙火秀，此役合計5打數4安打，並灌進5分打點，終場助隊以9：5贏球。

高德史密特單場三響砲也成為自去年卡本特（Matt Carpenter）之後，隊史第11位達成這樣紀錄的打者，單場13壘打數在隊史並列第五。

高德史密特單場敲出三響砲。（法新社）

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