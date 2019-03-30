田徑》形容楊俊瀚「速度之魔」 馬國媒體期待落空

楊俊瀚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕第一屆馬來西亞田徑黃金大獎賽今明兩天於吉隆坡登場，由於當地氣候關係，賽程將從傍晚一路進行到晚間9點，大馬媒體新海峽時報先前報導，台灣最速男楊俊瀚將是本場賽事焦點人物，但可惜因接力賽事取消，楊俊瀚沒有隨隊出賽。

新海峽時報指出，首日將焦點將是百米飛人大戰，眾人聚焦來自台灣的「速度之魔Speed Demon」楊俊瀚，他擁有100公尺10秒11的台灣全國紀錄。

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不過稍早台灣隊總教練孫念祖表示，楊俊瀚先前出賽較密集，包含原住民運動會時參加100公尺與200公尺，原本規劃來馬來西亞參賽是與男子接力隊出賽，不料賽前主辦單位通知男子接力賽程取消，楊俊瀚便留在台灣，沒有隨隊出賽。

男子400公尺接力隊出發4月卡達亞錦賽前，等於毫無實戰經驗備戰，屆時只能靠臨場發揮。

除了楊俊瀚以外，台灣短跨代表隊以及跳高項目都將在此站出賽，今日賽程有400公尺跨欄男子預賽與決賽，台灣好手陳傑將現身。

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