棒球》倒數兩天！ 中職30年特展推出「CPBL鄉民日」

中職選在特展的最後一個週末推出「CPBL鄉民日」。（資料照，中職提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕「有話大聲說，不要躲在螢幕後。」為期3個月的中華職棒30週年特展明天就要結束，中職也選在特展的最後一個週末推出「CPBL鄉民日」，要號召廣大鄉民出門看展。

中華職棒30週年特展自去年12月29日在華山文創園區開展以來，已吸引超過3萬人進場支持，總統蔡英文更在去年12月28日開幕記者會就親自出席，還表示棒球就是團結的象徵。如今特展即將進入尾聲，中職也期盼更多球迷能夠把握最後觀展機會。

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在「CPBL鄉民日」中，只要今天進場人數超過千人，中職就準備好康回饋廣大鄉民，希望大家能夠帶著鍵盤出門看展。

中職官方臉書的活動詳情如下：

鄉民祭品文

CPBL鄉民日（3/30）當天進場觀展人數突破1,000人，就送大家NU PASTA X 天利食堂唐揚雞+鮮乳坊X波哥鮮奶茶+COMEBUY飲品兌換券100份。

⚾發放時間：3/31（日）當天下午4:00開始發放號碼牌，下午4:30開始發放100份NU PASTA X 天利食堂唐揚雞+鮮乳坊X波哥鮮奶茶+COMEBUY飲品兌換券。

⚾領取資格：3/31（日）當天請持30週年特展票根，或身穿中職球衣及球帽領取號碼牌，發完為止。

⚾一張號碼牌限領一份。

鄉民大聲公

邀請廣大鄉民說出心內話。3/30（六）當天參與活動，對著鏡頭說出對棒球的熱愛，即可獲得驚喜紅包1個。有機會獲得COMEBUY飲品兌換券、NU PASTA兌換券、天利食堂兌換券、VR/AR體驗券。

鄉民打卡抽好禮

3/30（六）當天進場觀展的鄉民們，只要上傳當天現場照片，並寫下「我鄉民我挺中華職棒！」，並 #CPBL中華職棒，即可參加抽獎。

⚾抽獎獎項（共抽出4位幸運民眾）：四大天王簽名板一份、四隊選手簽名板一份、陳義信＋王光輝簽名紅包袋一組、臺虎精釀30週年紀念啤酒一組。

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