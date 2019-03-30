環台送暖倒數計時 再致贈6所學校60名學童獎學金

新竹縣政府大合照。（車隊提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕 獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行進入第10日行程，雖然總行程只有74公里，但車隊在市區車陣中穿梭，仍相當耗體力，並拜會了新竹縣、市並致贈共6所學校60名學童獎學金。

環台行已接近最後倒數，明天將回到出發點台中市，但車隊的紀律小組特別交代隊友切莫掉以輕心，大家都要安全的回到出發點。

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鐵騎環台送暖行進入最後倒數第2天行程，車隊從桃園市出發轉中壢經湖口往新竹，全線都是交通要道，上班車輛極多，但幸好63名環台車手都順利先到新竹縣再轉往新竹市，最後安全的抵達今天的終點苗栗竹南。

鐵騎環台車隊今先在新竹縣由教育處副處長蔡淑貞代表舉行捐贈儀式，接著車隊再到新竹市由教育教處處長李芳齡，車隊分別在這兩個縣市捐贈了各3所學校30名學童獎學金。

總召楊崇銘說：「縣市首長日理萬機行程也多，沒辦法來參與車隊的捐贈儀式也沒辦法，重點是我們車隊做了什麼，我們車隊的63名騎士愛台灣的初衷不會變，我們希望我們在全台灣各地播下的種子未來都能開發結果，讓未來的台灣更家美好！」

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今將進入環台的最後一天，看到有些車手心態也慢慢的鬆懈下來，卻讓總召楊崇銘更加謹慎起來，他說：「看到大家心情愈來愈輕鬆，我倒是更加沈重起來，我最最看重的是63名車友的安全問題，在今晚行程結束後也特別交待大家，最後一天的心態一定要更加特別謹慎小心，務必要63名車友一起出發並一同安安全全的回到台中。」

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