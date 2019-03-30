高球》第二屆APG理事長盃高球賽 一桿進洞送賓士

第二屆APG理事長盃高球賽（協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕「亞太高爾夫交流協會（簡稱APG）」將於4月23日在信誼球場主辦「第二屆APG理事長盃高球賽」，提供物超所值的參賽厚禮，包含參加獎、嘉年華美食「君鴻國際酒店主廚在球場第5及13洞免費料理牛排美食餐點」、二個趣味洞及一個體驗洞、技術獎、幸運抽獎、頒獎晚宴，再度展現APG賽事高品質、獎品豐富、專業貼心、屢屢創新四大特色。

賽事各獎項的獎品豐富，光是參加獎、嘉年華美食和頒獎晚宴，這三項總計價值就值回票價。

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其中，一桿進洞大獎：賓士汽車、君鴻國際酒店「君鴻套房」一宿（含早餐，6.6萬元，未送出移作抽獎）、Eagle球桿及推桿各一支（4.1萬元，未送出移作獎品）、格蘭哥尼威士忌酒套組。

參加獎主要有：君鴻國際酒店餐飲抵用券2,000元、東方魅麗保養品、活力能釀蜜、「果甘鮮生」果乾等。

技術獎：淨桿前20名、近洞獎4名、遠距獎2名、逢8跳獎、BB獎。另有幸運抽獎。二個趣味洞備有精美禮品，可跟TLPGA特派女子職業選手比近、比遠。

23日上午10時報到、11時準時開球，本屆球賽提供理事長們切磋球技、品嚐美食和異業交流，這是APG繼去年4/20主辦第一屆獲得不少理事長好評並建議續辦。目前已有不少位理事長本人將親自率領該社團球隊報名參加。

本屆球賽歡迎台灣各社團歷任現任理事長副理事長、歷任現任會（社）長副會（社）長、歷任現任秘書長及總幹事等；中華民國高爾夫協會會員、APG會員、APG球友、球隊及亞太地區熱愛高球球友等踴躍報名。

不打球者的眷屬，亦可參加下午6時在君鴻國際酒店45F璀鑽廳舉行的頒獎晚宴。

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