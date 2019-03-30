札幌直擊》盼見證大王日職首安 桃猿球迷組團為王柏融加油

王柏融加盟日職火腿，母隊Lamigo桃猿的球迷繼續相挺，組團來札幌為他加油。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕王柏融加盟日職火腿，母隊Lamigo桃猿的球迷繼續相挺，組團來札幌為他加油，兩位資深球迷一致認為，王柏融感覺有點放不開，希望今天能見證他的日職首安，甚至首轟。

阿瘦

我是嘉義人，本來是和信鯨球迷，解散後轉看La new熊，覺得他們很有潛力，一路支持到現在，我很欣賞王柏融，喜歡他的打擊姿勢，昨天他基本上都有打到球，只是沒有打好，應該沒到那麼緊張，今天我的位子從內野換外野，希望看到他的首轟。

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張小姐

我從台灣大聯盟開始看球，從第一金剛、La new熊到Lamigo桃猿都挺同一隊，我從王柏融加入猿隊就很欣賞他，打擊的流暢度在國內很少見，這次剛好有時間就報名加油團，昨天感覺他有點放不開，可能還不習慣日本的好球帶，希望首安在今天出來。

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