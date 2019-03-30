MLB》菊池繳首場優質先發 終結者放火勝投飛了

菊池雄星今繳出優質先發，可惜與首勝擦身而過。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕水手日籍強投菊池雄星今天迎來大聯盟第2度登板，先發對戰衛冕軍紅襪，繳出6局失3分的首場優質先發，並帶著勝投候選人資格退場，未料牛棚放火，紅襪莫爾蘭（Mitch Moreland）在9上代打敲出逆轉3分砲，終場以7：6氣走水手，菊池的大聯盟首勝還要再等等。

史密斯（Mallex Smith）和桑塔納（Domingo Santana）1局下雙雙開轟，握有2分領先優勢的菊池，在2局上被柏格茲的陽春彈狙擊，不過隊友納瓦耶茲（Omar Narvaez）下個半局也回敬一發陽春砲，取得3：1領先。

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菊池挨轟後及時回穩，3、4兩局都投出三上三下，水手4局下再灌3分，而菊池5、6兩局都出現狀況，各失掉1分，包括馬丁尼茲（J.D. Martinez）的陽春砲，紅襪追到3分落後。菊池先發6局挨4安失3分，2分自責分，另外投出5次三振，帶著勝投資格退場。

8局後戰況風雲變色，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）開轟，幫助紅襪再追回1分，水手9局上推出終結者史崔克蘭（Hunter Strickland）關門，未料先是被德弗斯（Rafael Devers）敲出二壘安打，再投出觸身球，最後被代打的莫爾蘭擊出逆轉3分砲，紅襪終場以7：6險勝，拿下本季首勝。

莫爾蘭敲出逆轉三分彈。（今日美國）

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