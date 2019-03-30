UVL》錢薇娟率女籃應援 北市大直落三擊敗北商闖冠軍戰

錢薇娟率北市大女籃隊為排球隊加油。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UVL大專排球聯賽決賽今在台北體育館登場，女子組4強戰，北市大學以25：20、25：18、25：22擊敗台北商大，挺進冠軍戰，明天下午3點將與台灣師大爭冠。

北市大學本屆預賽僅吞下1場敗仗，今面對台北商大，第1局開賽雖被對手打出6：2攻勢，但隨即回穩， 一口氣連拿5分超車，順利以25：20拿下首局。手握一局勝利的北市大，第2、3局趁勝追擊，沒讓北商大有反擊機會，成功摘下冠軍戰門票。

請繼續往下閱讀...

對於子弟兵表現，北市大教練「小牛」鄧衍敏給予肯定，她認為，今年陣容年輕，舉球員、攻擊手都是大二的球員，能闖進冠軍戰真的很不錯。今年北市大多了越南籍的譚緹助拳，鄧衍敏說：「她是國際賽經驗很豐富的選手，她的加入給予球隊很大的安定感。」

有趣的是，上週拿下UBA女子組季軍的北市大女籃，今在教練錢薇娟帶領下，特地到現場為同校的女排隊加油。對此，鄧衍敏笑說：「錢姐一直是我的偶像，她能來真的是很大的動力。」她也爆料，和錢姐在北市大當同事後，每次學校開會都要坐在她旁邊，「自己像個小迷妹一樣。」

另一場女子組4強戰，本屆不敗之師台灣師大以25：9、25：10、25：15擊敗中山大學，搶下冠軍戰門票。

北市大畢雯媛扣殺得分。（記者林正堃攝）

北市大譚緹。（記者林正堃攝）

北市大譚緹吊短球。（記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/