札幌直擊》巨蛋有超過10款便當 今年開季主打3球星

火腿今年的明星球員便當。（特派記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕日職球團都很重視球場美食，以火腿球團為例，在主場札幌巨蛋準備30多種美食與飲品、超過10款特色便當，提供球迷多樣化的選擇。

火腿今年推出30多種美食與飲品，安排不同球員擔任代言人，譬如中田翔的薑燒豬肉咖喱、近藤健介的薑燒豬肉漢堡、西川遙輝的桃子雞尾酒等，球迷可以參考通道兩邊張貼的美食導覽地圖。

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球團還提供超過10款的球場便當，最搶手的是明星球員便當，今年開季主打近藤健介、中島卓也、大田泰示這3位，希望王柏融也能繼陽岱鋼後，在札幌巨蛋擁有專屬便當。

火腿球迷邊看球場美食導覽地圖邊討論。（特派記者徐正揚攝）

火腿今年的球場美食導覽地圖。（特派記者徐正揚攝）

火腿球迷購買明星球員便當。（特派記者徐正揚攝）

火腿今年的明星球員便當。（特派記者徐正揚攝）

火腿今年的明星球員便當。（特派記者徐正揚攝）

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