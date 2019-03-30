日職》王柏融纏鬥7球敲生涯首安 影片看這裡（影音）

王柏融敲出生涯首安。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕王柏融今年跨海挑戰日職，成為中職史上自由球員旅外第一人，今天在第2場比賽終於敲出生涯首安，他在8局下面對歐力士右投澤田圭佑，一共纏鬥7顆球，最後面對一記148公里內角高的直球，敲出中右外野方向飛球落地，日職生涯首安出爐，是支一壘安打。
王柏融生涯首安影片：
王柏融選手、初ヒット！#lovefighters #飛び出せ新時代 pic.twitter.com/WnVvsQos9f— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） 30 March 2019
王柏融敲出一壘安打。（特派記者陳志曲攝）
王柏融和火腿教練握手。（特派記者陳志曲攝）
王柏融和歐力士洋砲寒暄。（特派記者陳志曲攝）
王柏融敲出生涯首安。（特派記者陳志曲攝）
生涯首安出爐，王柏融露出笑容。（特派記者陳志曲攝）
大王生涯首安打席逐球總覽：
1 變速球 120KM 沒揮棒 1好0壞
2 直球 148KM 揮棒 2好0壞
3 直球 149KM 界外 2好0壞
4 變速球 124KM 界外 2好0壞
5 變速球 125KM 界外 2好0壞
6 變速球 122KM 沒揮棒 2好1壞
7 直球 148KM 揮棒 一壘安打
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