日職》陽岱鋼單場雙安、葛雷諾猛打賞 巨人擊敗廣島

陽岱鋼敲安。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在客場對上廣島鯉魚，台灣好手陽岱鋼單場敲出2支安打，至今兩戰的打擊率為0.333。巨人靠葛雷諾（Alex Guerrero）猛打賞灌進4分打點，終場以5：2贏球，收下本季首勝。

陽岱鋼今先發擔任第五棒、右外野手，首打席吞下三振，第二打席在2出局後敲安，助巨人攻占一、二壘，葛雷諾敲帶有2分打點二壘安打，陽岱鋼跑回本壘得分，巨人先馳得點。

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陽岱鋼第三打席敲內野飛球出局，第四打席再揮安打，可惜第9局第五打席在2出局二、三壘有人時，陽岱鋼遭到三振。總計他此戰5打數2安打，跑回1分，打擊率0.333，吞下2次三振。

葛雷諾此戰獲得先發機會，前三打數都敲安，包含第4局的2分打點二壘安打、第6局的2分打點適時安打，單場3安猛打賞灌進4分打點。巨人第9局再添1分，最後就以3分之差贏球。

巨人先發洋投永格曼（Taylor Jungmann）主投6局被敲4安，僅被廣島強打鈴木誠也敲陽春砲掉1分，獲得聖投；廣島先發床田寬樹5.1局投球，被敲6安，失掉4分，吞下敗仗。

此外，這場比賽是巨人監督原辰德三度回鍋後，相隔1273日拿到的勝利。

陽岱鋼敲安。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

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