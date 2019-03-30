中職Live》潘武雄適時二壘安 統一 1：0 桃猿

第一局：

1局下，陳傑憲獲得保送，楊家維遭到三振，陳傑憲盜上二壘，潘武雄敲帶有1分打點的二壘安打，統一獅先馳得點。

1局上，陳晨威、藍寅倫都敲滾地球出局，陳俊秀打出滾地球造成獅隊游擊手失誤，下棒林泓育遭到三振，3出局。

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賽前：

37歲老將潘威倫邁入個人生涯第17個賽季，在中職生涯累積135勝，今天要挑戰第136勝。

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兩隊先發：

Lamigo先發打線：

1.陳晨威 游擊手

2.藍寅倫 中外野

3.陳俊秀 一壘手

4.林泓育 捕手

5.郭嚴文 二壘手

6.朱育賢 左外野

7.林智平 三壘手

8.廖健富 指定打擊

9.鍾承祐 右外野

先發投手：尼克斯

統一獅先發打線：

1.陳傑憲 二壘手

2.楊家維 游擊手

3.潘武雄 指定打擊

4.蘇智傑 左外野

5.郭阜林 三壘手

6.高國慶 一壘手

7.鄭鎧文 右外野

8.陳重羽 捕手

9.羅國龍 中外野

先發投手：潘威倫

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