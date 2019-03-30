札幌直擊》王柏融連續2年4成打擊率 開季前2場都只有1安

王柏融敲出日職生涯首安。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕王柏融憋了7個打數，終於在今天火腿對歐力士3連戰第2場8局下，擊出他在日職例行賽的第1支安打，巧合的是，他在中職締造連續2季4成打擊率的那2年，開季前2場都只敲1安。

王柏融前3次打擊，分別是二壘、二壘、一壘滾地球，8局下第4次站上打擊區，面對第1場以150公里速球三振他的澤田圭佑，連續擊出4個界外球於球數2好1壞下，逮到第7球、148公里內角偏高速球，擊出右外野平飛安打，連監督栗山英樹都為他鼓掌。

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王柏融還在打中職時，曾經連續2年於開季前2場都只敲1安，2016年11打數1安打、打擊率不到1成，2017年7打數1安打、打擊率1成43，之後他的棒子持續升溫，於這2年締造連續2季4成打擊率的紀錄（4成14、4成07）。

王柏融站上一壘後，臉上終於露出微笑，歐力士也把他的首安球傳向火腿休息區，隊友接到後轉交給翻譯蕭一傑保管。

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

王柏融敲出日職生涯首安。（特派記者陳志曲攝）

王柏融敲出日職生涯首安。（特派記者陳志曲攝）

王柏融敲出日職生涯首安，相當振奮。（特派記者陳志曲攝）

王柏融敲出日職生涯首安。（特派記者陳志曲攝）

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