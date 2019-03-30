中職》沒有退路了 知念廣彌對棒球的熱情激勵隊友

統一獅日籍洋投知念廣彌。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅29歲左投知念廣彌，昨天對Lamigo桃猿中繼1.2局無失分拿下來台一年來首勝，不願向命運低頭的故事激勵人心，他奪勝投的新聞刊登在今天報紙體育版，篇幅不小，統一球團部課長「標哥」何信標特別將知念上報的版面裱框，並送給知念留念。

何信標表示，知念一個人來台辛苦打拚，他兩個兒子剛到日本讀高校、打球，對知念在異鄉討生活的孤寂感同身受，他說，「我常看到其他球員都休息了，知念還在外野打擊練習區獨自拿球丟網子練習，真的是相當認真。」

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陳傑憲過去曾赴日讀高校，日文程度還不錯，也是統一陣中少數能與知念溝通的選手。陳傑憲說，知念從去年來台測試，到上一軍，再到拿下生涯首勝，一路上沒有很順利，很開心看到知念拿到勝投，他強調，「我比其他人更希望他能投出好成績，站穩洋將名額。」

知念的敬業精神令陳傑憲動容，陳傑憲說，「過去這一年知念在二軍，只要一軍有比賽，都會搭車或請別人載他來球場看一軍比賽，在觀眾席做紀錄、觀察，所以其他球隊有哪些球員他一清二楚，而且還唸得出每個人的名字，非常用心。」

知念沒有日職經驗，只打過日本獨立聯盟，中職是他唯一的職棒履歷表，同時也很可能是他棒球選手生涯最終站。

陳傑憲透露，有一次他開車載知念，一路上兩人聊天，他就問知念:「如果你在台灣沒球打了，該怎麼辦?」知念回答:「我也不知道該怎麼辦，也因如此，我只有拚了。」陳傑憲認為，「知念比我們陣中任何一個球員都更珍惜上場機會，因為他已經沒有退路了。」

陳傑憲曾在日本生活，更能將心比心，體會知念在異域孤軍奮戰的寂寥，陳傑憲說，「我曾在異鄉打拚，要和日本人競爭，表現不好沒關係，至少還有幾名台灣選手可以聊天，但知念不同，只有一個人，相信他老婆很辛苦。」

陳傑憲坦言，或許知念實力沒那麼好，但總教練黃甘霖和球團都喜歡知念，代表其身上有許多可取之處，「看到他這麼努力，對棒球充滿熱情，也激勵著我，他現在勤學中文，經常坐公車在台南市區趴趴走，比我還熟台南哩。」

在台南球場球員休息室，施子謙座位緊鄰知念，施子謙透露，昨天知念第6局上場中繼，先被敲出安打，失分算在他帳上，退場後知念特別跟他說抱歉，是個性很好的人。

知念在統一陣中所產生的良性化學效應，施子謙看在眼裡，他說，「有時候我們球員覺得練這樣就夠了，看到知念還會抽出時間苦練，覺得他都這麼拚了，我不努力不行，他真的對棒球很有熱情。」

統一獅日籍洋投知念廣彌。（記者黃志源攝）

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