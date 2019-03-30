中職Live》張志豪轟出右外野陽春砲 悍將 7：2 兄弟

第九局

第八局

張志豪陽春砲，象隊追成2:7。（記者廖耀東攝）

第七局

七局下，二出局後，低迷許久的張志豪轟出右外野方向陽春砲，象隊攻下第2分。

七局上，悍將三上三下。

中信兄弟林書逸陽春砲，助球隊破蛋。（記者廖耀東攝）

第六局

六局下，林書逸在兩出局的情況下，扛出一發右外野陽春全壘打，象隊追回一分。

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六局上，胡金龍率先敲安，林益全保送上壘，但范國宸敲內野飛球出局，林哲瑄與高國麟皆無法建功。

中信兄弟林書逸陽春砲，助球隊破蛋。（記者廖耀東攝）

第五局

五局下，象隊三上三下。

五局上，一出局後陳凱倫敲安，但張正偉與王正棠無法送回壘上跑者。

范國宸前三局敲二支安貢獻3打點。（記者廖耀東攝）

第四局

兩隊打者皆三上三下。

第三局

三局下，象隊三上三下。

三局上，高國麟保送後，林宥穎敲左外野安打，陳凱倫犧牲觸擊成功，張正偉擊出2分打點安打，悍將7：0領先兄弟。

張正偉三局敲3支安打。（記者廖耀東攝）

第二局

二局下，二出局後彭政閔敲安，但黃鈞聲無法建功，象隊留下殘壘。

二局上，張正偉、王正棠、胡金龍連續敲安，林益全敲雙殺，三壘跑者回本壘得分。隨後范國宸擊出一分打點安打，悍將5：0領先兄弟。

象隊先發艾迪頓。（記者廖耀東攝）

第一局

一局上，艾迪頓首局控球不穩，張正偉、胡金龍先後敲安，林益全獲得保送，范國宸敲2分打點安打，接著林哲瑄獲得保送，悍將再度攻占滿壘，高國麟遭到三振，林宥穎打擊時選到保送，擠回1分。



悍將先發索沙。（記者廖耀東攝）

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富邦悍將打線：

1.張正偉 右外野

2.王正棠 二壘手

3.胡金龍 左外野

4.林益全 指定打擊

5.范國宸 一壘手

6.林哲瑄 中外野

7.高國麟 三壘手

8.林宥穎 捕手

9.陳凱倫 游擊手

先發：索沙

中信兄弟打線：

1.王威晨 二壘手

2.林書逸 左外野

3.陳子豪 右外野

4.許基宏 三壘手

5.林智勝 一壘手

6.張智豪 中外野

7.彭政閔 指定打擊

8.黃鈞聲 捕手

9.王勝偉 游擊手

先發：艾迪頓

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