羽球》何冰嬌疑觸網違規未判 張蓓雯批裁判不專業（影音）

〔體育中心／綜合報導〕超級500印度公開賽，美國華裔好手張蓓雯昨在8強賽中，遭中國女將何冰嬌直落二輸球。但這場比賽第2局中，何冰嬌疑似在網前攻擊時有觸網，但裁判沒有發現，讓張蓓雯相當不滿，賽後在個人臉書上連發3篇文章批評裁判不專業。

張蓓雯首局以18：21輸掉，第二局雙方戰到23：23時，何冰嬌在網前攻擊，疑似身體有碰觸到網子，但裁判沒有發覺，讓何冰嬌攻擊得分。張蓓雯當下就向裁判抗議，但仍維持原判，最後該局以24：26輸掉。

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賽後張蓓雯相當不滿，在臉書上發文批評裁判，認為沒發現這個明顯的犯規，對裁判來說不專業，「比賽的結果可能就由這1分決定。」

張蓓雯還提到，「我是名自籌資金、為了生活打球的選手，你永遠無法知道我的感受。說出來很容易，但我知道無法改變任何事情，在比賽中我立即抗議，證明我所看到的事。」

美國華裔好手張蓓雯。（法新社）

中國女將何冰嬌。（法新社）

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