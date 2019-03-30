中職》林益全特地為強襲球致歉 李振昌：沒事啦（影音）

〔記者郭羿婕／台中報導〕昨晚出戰富邦悍將，中信兄弟終結者李振昌9局上登板，遭林益全強襲球擊中右手大拇指，須先休3天再恢復傳接球，終結者位置先由謝榮豪和鄭凱文代班。

昨役9局上，李振昌在兄弟領先3分時登板，一上場就先被高國麟擊出陽春砲，1出局後又連挨3安、失1分，包括林益全的強襲安打，直擊李振昌右手大拇指，當場傷退；教練團立刻換上鄭凱文，抓下最後2個出局數，以6：5守下勝利。

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林益全昨晚賽後特地向李振昌致歉，李振昌今天賽前表示：「他專程在那邊等我，但沒事啦！棒球就是這樣，球場上根本沒辦法控制。」

李振昌說明昨晚狀況，雖然有噴一些血，但骨頭沒事就好，也沒打到指甲，「第一時間只想要接球，但反應太慢沒接到，這幾天只能先治療，等消腫才能開始丟球，應該是沒問題啦！」

李振昌開季至今出賽3場，投2.1局被敲6安（含1轟）、失3分都是自責分，有1次救援失敗，防禦率11.57、每局被上壘率（WHIP）3.00都不盡理想，他自己也很不滿意，「3場都很糟，差在節奏吧！本身狀況沒有很好，要求的位置也沒有100%準確地丟進去，變成2好球很容易搶到，但決勝球丟不出來。」

李振昌說，熱身賽前段狀況還不錯，但到官辦熱身賽時，就覺得身體怪怪的，感覺都跑掉了。他目前先降二軍，但仍會跟著一軍，一邊養傷也要調整狀況。

李振昌首度在中職參加完整春訓，和以往在美、日職大不同，他坦言，覺得春訓好長但比賽不多，「如果可以多一點比賽，應該會比較好，但狀況調整不能怪這個，就怪自己沒有達到要求，自己要檢討。」

兄弟總教練伯納指出，李振昌受傷後，先調上吳哲源，終結者位置暫以謝榮豪為主、鄭凱文為輔，「有時候角色會互換，當榮豪狀況不好或連續出場時，還有凱文在。」

李振昌。（資料照，記者廖耀東攝）

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