屏東縣長盃運動錦標賽起跑 今起田徑打頭陣

屏東縣長盃運動錦標賽起跑，今天由田徑賽打頭陣。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣縣長盃運動錦標賽今年度將有10個運動項目陸續展開競技，今（30日）、明（30）兩天由田徑率先登場，在屏東縣立田徑場展開激烈競技，比賽分6組，報名參賽選手共有1034人，參賽人數再創新高，精采可期。

田徑是運動之母，是其他運動項目發展的基礎，不僅具有追求更高、更快和更遠的奧林匹克運動精神，也是各項大型競技比賽中，項目最多、奪牌機會最大的項目。

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有鑑於此，屏東縣近年推展田徑運動不遺餘力，透過縣內各大型比賽提供選手拚搏的舞台，今年更爭取到「全國小學田徑錦標賽」在屏東舉行，期待以戰養戰，發掘更多優秀人才參加全國賽事。

屏縣體育發展中心表示，屏縣選手在2019年的港都盃全國田徑錦標賽中，國小組、國中組、高中組都有出色表現，期待此次縣長盃中選手能再締造個人佳績，取得今年全國中等學校運動會、全國小學田徑錦標賽的代表權。

屏東縣目前也正積極籌辦「2020年全國中等學校運動會」，期望藉由賽事進行，增補設備，為屏縣選手打造更優質的運動環境，同時配合三級五區運動人才培育政策，暢通各項運動的升學進路，讓具有潛力的選手，放心且安心留縣接受訓練，為故鄉爭光。

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