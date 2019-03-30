日職》王柏融敲首安、關鍵打席卻吞K 火腿12局平手作收（影音）

王柏融今敲出生涯首安。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今在札幌巨蛋續戰歐力士，「台灣大王」王柏融再扛中心棒次，擔任5棒左外野手。前役4打數落空的大王，今在8局下終於敲出日職生涯首安，可惜9局下有機會敲再見安打的關鍵打席被三振，延長賽提前退場，單場5支1。終場火腿與歐力士4：4握手言和。

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大王今天前2打席分別敲出二壘滾地球、第3打席則是一壘滾地球，8局下面對歐力士右投澤田圭佑，大王纏鬥7顆球終於敲出右外野方向平飛安打，他也露出釋放壓力後的笑容。

王柏融首安出爐。（特派記者陳志曲攝）

王柏融終於露出笑容。（特派記者陳志曲攝）

王柏融（左）回休息區與隊友擊掌致意。（記者陳志曲攝）

一壘指導教練跟王柏融握手致意。（記者陳志曲攝）

此役歐力士在前2局各打下1分，形成2：0領先，但火腿在第三局靠著隊長中田翔轟下2分砲追平，雙方一路平手到9局上，火腿換上投手石川直也，他接連被敲3支安打、投出1次四壞球，只解決1人次就丟掉2分退場。

火腿石川亮（右）將跑者觸殺於本壘前，化解失分危機。（特派記者陳志曲攝）

9局下，歐力士推出守護神增井浩俊，2分落後的火腿展開大反攻，2出局後，横尾俊建、西川遙輝接連安打，近藤健介選到四壞球保送，滿壘輪到昨日敲出再見滿貫砲的中田翔，他再度當英雄，敲出2分打點安打追平比數。

中田翔敲出安打，追平比分高聲歡呼。（特派記者陳志曲攝）

火腿續佔一三壘，此時輪到王柏融關鍵打席，有機會敲出再見安打，可惜他與增井浩俊對決4顆球遭三振，兩隊進入延長賽。

王柏融在第12局下原本還有一次打擊機會，但在12局上提前被換下場，由松本剛接替守左外野，總計單場5支1作收。兩隊在延長賽都沒有再下分數，最後鏖戰12局以4： 4握手言和。

火腿監督栗山英樹。（特派記者陳志曲攝）

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