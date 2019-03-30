LPGA》起亞菁英賽第2輪 錢珮芸找回手感並列第23

錢珮芸。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA起亞菁英賽今進行第2回合，台將錢珮芸表現漸入佳境，打出低於標準桿3桿的69桿，以兩回合141桿暫時並列第23；世界球后朴城炫和泰國蘇旺娜普拉並列領先。

錢珮芸在第1回合打出平標準桿，暫時並列第51，今狀況回穩抓下7鳥，但也吞下4柏忌，繳出69桿，兩回合141桿，排名上升到並列第23，落後領先群7桿。台灣一姐徐薇淩則打出74桿，兩回合總計145桿，排名下滑至並列第68名，踩線驚險晉級。

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世界球后朴城炫今抓下6博蒂沒有柏忌，連兩天都沒吞下任何柏忌，她對於自己表現也很滿意，她說：「我為自己表現感到開心，特別是連兩天都沒有柏忌。」但她也提到，這個場地球道窄、果嶺很軟，挑戰性其實很高。

目前仍位居世界第1的朴城炫，今年目標要拿下5座LPGA冠軍，她表示，世界排名當然重要，但更重要的是能拿下勝利。

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