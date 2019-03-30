中職》曹三封回娘家 看好施子謙成為統一獅新王牌

曹竣崵。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今天統一獅在台南主場對桃猿，特別邀請前獅隊名投曹竣崵、吳俊良「回娘家」，參加「榮耀30經典ＯＢ再現」活動，曹竣崵看好施子謙能接下「嘟嘟」潘威倫本土王牌投手的招牌。

施子謙。（資料照，記者黃志源攝）

1999年曹竣崵加盟統一獅，該季拿下11勝5敗、防禦率2.48，奪新人王和年度MVP，連3場完封享「曹三封」美譽；去年施子謙也拿到11勝5敗，防禦率3.86，收下新人王。

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曹竣崵透露，以前他就讀文化大學，和聲寶建教合作，聲寶屬台灣大聯盟，也就是說，若他從文大畢業就要打台灣大聯盟，有一次他上廣節目，主持人問他以後進職棒想去哪一隊?他回答統一獅，後來統一就真的派人與他接觸。

為與台灣大聯盟之間合約「解套」，曹竣崵大二選擇休學，先去當兵兩年，再用「特考」名義進統一獅，之後中職才有選秀，他說，「如果當年我沒上廣播節目，統一也不會來找我，我趕在選秀前進職棒，這一切都是最美好的安排。」

曹竣崵摘新人王隔年挑戰日職加盟中日龍，3年後回到統一，2008年季中被交易到兄弟象，隔年球季結束退役，他表示，原本2013年統一球團找他回來當教練，因為先答應徐生明去義大當教練，無緣回鍋。

目前新生代投手看好誰？曹竣崵認為，施子謙控球好，變化球犀利，和其他投手的味道不同，看好他能接班潘威倫，接下來就看統一教練團如何幫助施子謙走得更遠。

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