中職》吳俊良憶當年勇 國中就能丟球擲遠破110公尺

前獅隊名投、現為Lamigo桃猿投手教練吳俊良。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今天統一獅在台南主場對桃猿，特別邀請前獅隊名投曹竣崵、吳俊良「回娘家」，參加「榮耀30經典ＯＢ再現」活動，吳俊良對統一獅主場台南球場記憶特別深刻。

吳俊良是台南人，出身當地公園少棒，他回憶，少棒在台南球場練球，當時球場還是人工草皮，一直到國三才換裝天然草皮，「我國三時就能從台南球場本壘板，把球丟出中外野全壘打牆。」換算下來至少110公尺。

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吳俊良表示，有一次少棒教練罰全隊在台南球場蛙跳十圈，結果他蛙跳到一半就不想跳了，教練當場要求他退隊，好在球場有一位球迷來勸，才把他重新拉回球隊，延續棒球生涯。

吳俊良透露，業餘時期日本職棒養樂多、大榮鷹、近鐵都有意網羅他，但礙於台日之間有球員互不挖角協議，所以無緣旅外，但他不覺得可惜、遺憾，若強求要出國打球，或許早就離開職棒圈了。

前獅隊名投、現為Lamigo桃猿投手教練吳俊良。（記者黃志源攝）

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