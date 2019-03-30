UVL》彰師大力退國北教隊史首闖冠軍戰 明與台師爭冠

彰師大晉級冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕UVL大專排球聯賽4強戰，彰化師大以29：31、25：19、25：17、27：25扳倒預賽排名第2的國北教大，隊史首度挺進冠軍戰，將在明天下午5點與台灣師大正面交鋒。

彰師大與國北教預賽交手，由國北教以3：1獲勝，實力相當的兩隊，4強戰首局陷入激戰，6度戰成deuce，最終國北教以31：29驚險勝出。

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丟掉首局後，彰師大隨即回穩以25：19、25：17連搶2局聽牌，第4局國北教一路緊咬，最後關頭超車取得23：22領先，率先逼出局末點，但彰師大頂住壓力扳成24：24平手，雙方兩度戰成deuce後，最終彰師大以27：25獲勝。

彰師大隊史最佳成績為103學年度季軍，今年首度闖進冠軍戰，教練邱金治對於子弟兵表現相當滿意，「我給他們100分！」邱金治表示，預賽交手輸給國北教，她告訴球員再打一次，不想再輸球，且最近狀況調整得很好，明天對上師大很有信心。

至於今天最後發球拿下致勝分的黃士展則說，這場比賽壓力很大，但贏球之後，相信冠軍戰壓力是在台師大身上。

彰師大江建德網前殺球。（記者林正堃攝）

彰師大焦璿誠斜線攻擊。（記者林正堃攝）

彰師大焦璿誠後排攻擊。（記者林正堃攝）

彰師大焦璿誠。（記者林正堃攝）

彰師大黃士展扣殺得分。（記者林正堃攝）

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