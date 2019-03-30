札幌直擊》首安終於出爐 王柏融：好的開始

王柏融認為敲出首安是好的開始。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕日職首安終於出爐，王柏融自認心情比較能放開，最大的意義是好的開始，明天不會因此做出改變，仍照平常的方式去打。

王柏融指出，雖然前3次打擊都沒安打，其實不會慌張，打出首安後心情比較能放開，當下也很開心，至於最大的意義，在於是個好的開始，明天不會因此做出改變，仍照平常的方式去打。

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王柏融賽後拿到日職首安球，球團比照新球細心包裝，他表示，在台灣有留首安與首轟球，這顆日職首安球也會自己收藏，找時間帶回去放在家裡。

火腿連續2場主場都是滿場，王柏融認為，這2天很享受比賽的氣氛，不論是台灣或日本的球迷，只要支持火腿他都感謝，他也會再努力，希望能夠繼續幫助球隊。

王柏融首安出爐，臉上終於露出笑容。（特派記者陳志曲攝）

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

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