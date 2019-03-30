SBL》板橋體育館罕見爆滿 主場隊台銀還是輸璞園

SBL超級籃球聯賽，台銀對璞園，台銀主場日滿場球迷。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第16季SBL今在板橋體育館開戰，台銀雖無緣季後賽，這次主場日活動號召滿場球迷，於觀眾席製造出紅海，紅衫軍僅首節領先，即使後三節一路苦追並兩度追到1分差，最終璞園仍以78：73擊敗台銀，戰績19勝16敗，有望以聯盟第3名於季後賽展開衛冕路。

本季SBL各隊皆有3場主場日活動，其中台銀依舊積極，前役於28日送金條，號召2千名球迷入場，而今日適逢週六更號召不少人前來一同炒熱氣氛，中場大方送出多樣獎品，讓板橋體育館出現罕見的滿場盛況。

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台銀主場日滿場球迷。（記者王藝菘攝）

台銀老將張博勝首節攻下10分，包括壓哨上籃得分，助隊與璞園戰成23：23平手，但紅衫軍第二節因進攻受阻，最多落後璞園達11分，而璞園靠著洋將強森半場繳出16分，取得42：34領先。

易籃後，台銀靠著陳昱瑞、洋將泰勒連續2顆三分球，其中陳昱瑞受到滿場球迷刺激，以絕佳拚勁連續抄截成功，讓現場氣氛變得更High，兩度追到1分差距，前三節打完60：63落後璞園。

泰勒在末節9分13秒完成「三分打」，助隊繼首節後再度扳平戰局，但璞園先由強森灌籃得手，彭俊諺又砍進三分球，以及另一洋將凱爾連拿5分，轉眼間衛冕軍又取得雙位數領先，

強森29分、12籃板及5助攻，施晉堯11分，凱爾12分，團隊12顆三分球，及二分球命中率皆優於台銀，成為贏球的關鍵。璞園此勝進帳後，戰績變成19勝16敗，排名聯盟第3名，下週三只要擊敗台啤，便能篤定以第三種子晉級季後賽，於首輪搶先獲得1勝。

台銀此仗缺少另一洋將天使助拳，只能徒留泰勒撐全場，他繳出25分、22籃板，張博勝15分、陳順詳9分、陳昱瑞9分，只是數度縮小差距，卻無法一鼓作氣翻轉戰局，紅衫軍只能在二度主場日活動再次吞敗。

台銀謝宗融（中）帶球上籃，璞園球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台銀陳瑞順祥（右）跳投射籃。（記者王藝菘攝）

璞園吳家駿帶球上籃（中）。（記者王藝菘攝）

璞園簡浩。（記者王藝菘攝）

璞園吳岱豪（左）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

璞園吳岱豪（中）。（記者王藝菘攝）

璞園彭俊彥諺（左）。（記者王藝菘攝）

台銀張博勝。（記者王藝菘攝）

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