達比修有初登板迎戰老東家 今日賽事預告與轉播

日籍強投達比修有。（資料照，美聯社）

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

MLB今天將有3場轉播要帶給球迷，早上6點由洛磯出戰馬林魚，8點由遊騎兵挑戰小熊，9點由水手迎戰紅襪。小熊日籍投手達比修有將迎來本季初先發，同時也是暌違一年半後再次對上老東家，他能否率隊奪下2連勝呢？

日職例行賽持續進行，下午1點持續由歐力士迎戰日本火腿，台灣強打王柏融昨在8局下終於敲出日職生涯首安，此役要再接再厲，尋求好表現。球迷們一起打開電視幫大王加油吧！

請繼續往下閱讀...

中職下午2點兩地開打，洲際球場方面，悍將派出吳世豪對上象隊的黃恩賜，昨天開胡的悍將，今天要力拚2連勝。台南球場則由統一獅對陣桃猿，獅隊推出羅里奇掛帥先發，猿隊則由小將翁瑋均主投。近期拿下4連勝的獅隊，此役能否在王牌羅里奇的帶領下，將連勝往前推進呢？

MLB

06:00 洛磯@馬林魚 FOX體育



08:00 小熊@遊騎兵 民視無線台



09:00 紅襪@水手 FOX體育2台

NPB

13:00 歐力士@日本火腿 FOX體育2台

CPBL

14：05 富邦悍將@中信兄弟

地點：洲際棒球場

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

14：05 Lamigo桃猿@統一獅

地點：台南棒球場

轉播：ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

NBA

08:00 暴龍@公牛 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 國王@火箭 緯來體育（D-Live）

SBL

19:00 富邦@達欣



轉播：WinTV綜合台、麥卡貝網路頻道

BWF印度公開賽

15:30 決賽 愛爾達體育3台

大專排球聯賽冠軍戰

11:00 中原大學@國北教大 （男季軍賽）



13:00 中山大學@台北商大 （女季軍賽）



15:00 台灣師大@北市大學 （女冠軍賽）



17:00 台灣師大@彰化師大 （男冠軍賽）



轉播：FOX體育、FOX體育3台

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/